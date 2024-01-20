Логан Кутюр может сыграть за «Шаркс» впервые с апреля прошлого года

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр, не выходивший на лёд из-за травмы с апреля прошлого года, с большой долей вероятности сыграет в ближайшем матче «акул» с «Анахайм Дакс», сообщил североамериканский журналист Кёртис Пашелка в социальных сетях.

«Всё говорит о том, что Логан Кутюр сыграет завтра, это будет его первая игра в НХЛ с апреля. Похоже, что он будет в звене с Барабановым и Зеттерлундом», — написал Пашелка.

Напомним, Кутюр пропустил первую половину сезона из-за травмы нижней части тела, полученной на тренировке в межсезонье. В НХЛ канадец выступал только за «Шаркс».

В прошлом сезоне Кутюр принял участие во всех 82 матчах и набрал 67 (27+40) очков. Всего за карьеру на счету канадца 700 (323+377) очков и 251 минута штрафа в 927 играх.