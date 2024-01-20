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Капризов признан третьей звездой дня, «Миннесота» — с 5 голами в большинстве — первой

Капризов признан третьей звездой дня, «Миннесота» — с 5 голами в большинстве — первой
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Пресс‑служба Национальной хоккейной лиги определила тройку звёзд игрового дня.

На третьем месте — российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который в гостевой встрече с «Флоридой Пантерз» (6:4) отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Вторая звезда дня — вратарь «Нью‑Джерси Дэвилз» Витек Ванечек, на счету которого 29 сейвов в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Первой звездой игрового дня признана вся команда «Миннесоты», которая в игре с «пантерами» пять раз отличилась в большинстве при шести попытках, повторив клубный рекорд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13-е место в таблице Западной конференции.

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