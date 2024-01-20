Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард «Вашингтона» Кузнецов вошёл в топ-5 игроков, очки которых стоят наиболее дорого

Североамериканский портал Daily Faceoff представил список игроков, очки которых стоят наиболее дорого в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Журналисты делили кэпхит хоккеиста на количество набранных баллов. Учитывались хоккеисты, которые провели как минимум 36 матчей в регулярке.

Четвёртую строчку рейтинга занял российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов — $ 557 тысяч за один набранный балл. Лидер списка — Баркли Гудроу из «Нью-Йорк Рейнджерс» – $ 728 тысяч.

Полностью топ-5 выглядит так:

1. Баркли Гудроу, «Нью-Йорк Рейнджерс» – $ 728 тысяч.

2. Якоб Сильверберг, «Анахайм Дакс» – $ 656 тысяч.

3. Николя Делорье, «Филадельфия Флайерз» – $ 583 тысячи.

4. Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталз» — $ 557 тысяч.

5. Райан Джохансен, «Колорадо Эвеланш» – $ 470 тысяч.

Фото: Daily Faceoff

31-летний форвард «Кэпиталз» Кузнецов в нынешнем сезоне провёл 39 матчей, где забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.