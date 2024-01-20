Квартальнов – о победной шайбе «Динамо»: гол получился курьёзным, но ни фига не курьёзным

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал заброшенную шайбу нападающего московского «Динамо» (1:4) Егора Римашевского в конце второго периода выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ.

«Что случилось с командой в конце второго периода? Нужно было выиграть вбрасывание, да и второй гол такой, знаете, получился, можно сказать, курьёзным. Но ни фига он не курьёзный. Опять же говорю: мелочей не бывает.

Потом получили удаление. Должны были всё это контролировать. На вид это не сильно определяющие моменты, но они определяющие. С такими командами они определяющие. Надо посмотреть в таблицу – какое место занимает «Динамо» по большинству? Не было у них сегодня этих ребят, но там есть такие ребята, с которыми мы и в этом составе справиться не можем. Это вопрос и к нам.

Меркли не появлялся на льду в третьем периоде? Звено в другом виде сыграет лучше. Мы недовольны игрой Меркли? Я ответил на ваш вопрос. Фергюсон в воротах? Такой был план», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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