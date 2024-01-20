18-летний нападающий московского «Динамо» прокомментировал экстренный дебют в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Алексей Зайцев высказался о неожиданном дебюте в КХЛ в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1).

«Сегодня утром приехал на тренировку молодёжной команды, где мне сказали, что сегодня мне нужно сыграть за первую команду. Ждал ли вызова в основу, когда узнал о вирусе в главной команде? Не задумывался об этом. Просто тренировался и делал свою работу.

Оценить дебют в КХЛ? Конечно, первые смены были тяжёлые, но думаю, что в целом дебют выдался неплохим. Неплохо себя показал. Понятно, что скорости нельзя отметать. Это действительно так, что скорости здесь сильно отличаются от МХЛ. Мне стоит работать над быстротой принятия решений.

Миронов отдельно что-то рассказал мне после первой смены? Да, подсказал, потому что немного неправильно там сыграл. А так все в команде хорошо отнеслись, поддержали. Всё отлично.

Получил шанс сыграть в сложной ситуации для команды? Мне кажется, что нет особой разницы, в какой ситуации заходишь в состав. В любом случае для тебя это вызов, и какая бы ситуация ни была и как бы именно тебя не вызвали, ты понимаешь, что сегодня тебе надо сыграть одну из лучших своих игр. Поэтому, мне кажется, что тут нет никакой разницы.

Сегодня один из самых ярких дней в карьере и всей жизни? Точно, что один из. А вот самый ли яркий… Возможно. Скорее всего», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В нынешнем сезоне МХЛ Алексей Зайцев провёл 37 матчей в составе МХК «Динамо», в которых отметился 25 (12+13) результативными действиями при показателе полезности «+16».