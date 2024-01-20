«Тампа» одержала пятую победу кряду, обыграв на выезде «Баффало». У Кучерова – «-1»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, которая стала для них пятой кряду.

Счёт в матче был открыт нападающим «Тампы» Ником Полом на шестой минуте матча. Уже через минуту преимущество «молний» упрочил Тайлер Мотт, отличившийся в меньшинстве. В середине встречи нападающий «Сэйбрз» Дилан Козенс сумел сократить отставание хозяев. Однако на большее сподобиться им не удалось – на последних минутах защитник «Тампы» Кэлвин де Хаан помог команде завершить игру с комфортным преимуществом, забросив в пустые ворота.

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30-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 23 секунды и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1». Его соотечественник и одноклубник Андрей Василевский остался в запасе.

«Тампа-Бэй», набрав 53 очка в 46 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Баффало» (44) – на 14-й строчке.