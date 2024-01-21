Зарипов — о 1000 матчах Бирюкова в КХЛ: это очень значимая цифра

Бывший нападающий клубов КХЛ Данис Зарипов оценил достижение защитника «Салавата Юлаева» Евгения Бирюкова, который провёл свой 1000-й матч в КХЛ. 37-летний игрок обороны стал первым хоккеистом, кому покорилось подобное достижение.

«Это очень значимая цифра, которой достигает не каждый хоккеист. Очень рад за Женю, он большой молодец, это гордость нашего хоккея. На протяжении многих лет он сохранял здоровье, проводил длинные серии игр и первым добрался до отметки в 1000 матчей – это вызывает уважение, он большой профессионал.

Женька – один из примеров как на льду, в раздевалке, так и в жизни. Я играл и с ним, и против него, это надёжный партнёр по команде и неуступчивый, но уважающий других игроков соперник. Таких хоккеистов мало, на льду он по-прежнему является одним из лучших», — цитирует Зарипова официальный сайт КХЛ.

Бирюков начал своё выступление в КХЛ в сезоне-2008/2009 за магнитогорский «Металлург», за который играл до 2020 года. Затем игрок обороны перешёл в уфимский «Салават Юлаев». За карьеру в КХЛ Бирюков набрал 148 очков — забросил 24 шайбы и отдал 124 результативные передачи с показателем полезности «+116».