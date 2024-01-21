«Металлург» дома обыграл «Северсталь», прервав семиматчевую победную серию гостей

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2, гости же прервали свою семиматчевую удачную серию.
В составе «Металлурга» отличились Павел Акользин, Данила Юров и Даниил Вовченко. У «Северстали» забрасывали Руслан Абросимов и Александр Скоренов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Металлург», набрав 78 очков в 55 матчах, является лидером турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (61) – шестая на Западе.
В следующем матче «Металлург» сыграет на выезде с «Адмиралом» (24 января), а «Северсталь» начнёт домашнюю серию игрой с омским «Авангардом» (23 января).
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