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«Металлург» дома обыграл «Северсталь», прервав семиматчевую победную серию гостей

«Металлург» дома обыграл «Северсталь», прервав семиматчевую победную серию гостей
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2, гости же прервали свою семиматчевую удачную серию.

В составе «Металлурга» отличились Павел Акользин, Данила Юров и Даниил Вовченко. У «Северстали» забрасывали Руслан Абросимов и Александр Скоренов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Металлург», набрав 78 очков в 55 матчах, является лидером турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (61) – шестая на Западе.

В следующем матче «Металлург» сыграет на выезде с «Адмиралом» (24 января), а «Северсталь» начнёт домашнюю серию игрой с омским «Авангардом» (23 января).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Акользин (Карпов) – 18:06 (5x5)     1:1 Абросимов (Лишка, Седов) – 25:46 (5x5)     2:1 Юров (Михайлис) – 31:20 (4x4)     3:1 Вовченко (Гераськин, Набоков) – 39:33 (5x4)     3:2 Скоренов (Иванцов) – 50:49 (5x5)    
Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
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