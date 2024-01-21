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«Локомотив» одержал уверенную победу над «Авангардом» благодаря дублю Чеховича

«Локомотив» одержал уверенную победу над «Авангардом» благодаря дублю Чеховича
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1, ставшей для них третьей кряду.

Счёт в матче был открыт лишь в середине встречи – отличиться сумел нападающий «Локомотива» Павел Красковский. Уже к концу второй двадцатиминутки железнодорожники упрочили преимущество благодаря большинству, реализованному Иваном Чеховичем. В заключительном игровом отрезке гости отыграли одну шайбу – также в большинстве отличился Рид Буше. Однако ошибка «Авангарда» в своей зоне в конце матча привела ко второй заброшенной шайбе Чеховича, которая практически сняла вопросы о победителе в игре. Через полминуты после этого защитник «Локомотива» Рушан Рафиков в меньшинстве сумел поразить пустые ворота «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив», набрав 76 очков в 53 матчах, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Авангард» (75) – второй на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Красковский (Андронов) – 30:34 (5x5)     2:0 Чехович (Каюмов, Шалунов) – 37:10 (5x4)     2:1 Буше (Шарипзянов, Жафяров) – 43:48 (5x4)     3:1 Чехович (Кирьянов) – 57:29 (5x5)     4:1 Рафиков – 58:00 (en)    
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024
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