«Локомотив» одержал уверенную победу над «Авангардом» благодаря дублю Чеховича

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1, ставшей для них третьей кряду.

Счёт в матче был открыт лишь в середине встречи – отличиться сумел нападающий «Локомотива» Павел Красковский. Уже к концу второй двадцатиминутки железнодорожники упрочили преимущество благодаря большинству, реализованному Иваном Чеховичем. В заключительном игровом отрезке гости отыграли одну шайбу – также в большинстве отличился Рид Буше. Однако ошибка «Авангарда» в своей зоне в конце матча привела ко второй заброшенной шайбе Чеховича, которая практически сняла вопросы о победителе в игре. Через полминуты после этого защитник «Локомотива» Рушан Рафиков в меньшинстве сумел поразить пустые ворота «Авангарда».

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«Локомотив», набрав 76 очков в 53 матчах, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Авангард» (75) – второй на Востоке.