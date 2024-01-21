В НХЛ объяснили решение засчитать курьёзный гол Замулы в ворота «Оттавы»

В НХЛ подтвердили легитимность взятия ворот 23-летним российским защитником «Филадельфии Флайерз» Егором Замулой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:1, идёт второй период). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Видеопросмотр подтвердил решение судьи на льду о том, что гол Егора Замулы в ворота «Оттавы» произошёл как кульминация непрерывной игры, в которой свисток не повлиял на результат. Решение было принято в соответствии с правилом 37.3, в котором описываются ситуации с голом, подлежащие видеопросмотру, такие как «попадание шайбы в сетку как кульминация непрерывной игры, когда на результат игры не повлиял ни один свисток судьи, когда он потерял шайбу из виду».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.