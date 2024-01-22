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Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по хет-трикам в НХЛ

Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по хет-трикам в НХЛ
Кирилл Капризов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Капризов и ещё по одной шайбе в свой актив записал Йоэль Эрикссон Эк и Джейкоб Миддлтон.

26-летний Капризов оформил третий хет-трик за карьеру в НХЛ и клубе, благодаря чему вышел на второе место в истории «Миннесоты» по этому показателю. Российский нападающийся сравнялся с Заком Паризе и своим действующим одноклубником Мэттом Болди. Клубный рекорд по хет-трикам принадлежит словацкому форварду Мариану Габорику (девять).

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