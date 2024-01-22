В «Каролине» объяснили, почему Свечников не принял участия в матче с «Миннесотой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В этом матче не принимал участия российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников. Как сообщила пресс-служба «Харрикейнз», причиной отсутствия Свечникова в заявке на игру стала травма верхней части тела.

В прошлом матче с «Детройт Ред Уингз» (4:2) форвард набрал 2 (1+1) очка и провёл на льду 16 минут и 40 секунд. В нынешнем сезоне 23-летний Свечников сыграл 29 матчей в регулярном чемпионата НХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 19 результативных передач при показателе полезности "+3" и 30 минутах штрафа.