Кучеров до минимума сократил отставание от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Сегодня, 22 января, «Детройт Ред Уингз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Литтл Сизарс-арене» завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

За «Тампу» единственный гол забил Виктор Хедман. Российский нападающий Никита Кучеров отметился голевой передачей. Занимающий второе место в гонке бомбардиров НХЛ 30-летний Кучеров набрал 76-е очко в нынешнем сезоне и до минимума сократил отставание от располагающегося на первой позиции форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (77).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 46 матчах регулярки, в которых забросил 28 шайб и сделал 48 результативных передач при показателе полезности "-2" и 12 минутах штрафного времени.