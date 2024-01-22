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Гол Александра Романова и 41 сейв Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Даллас»

Гол Александра Романова и 41 сейв Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Даллас»
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Сегодня, 22 января, «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл на своей площадке «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0 – ОТ).

В составе «Айлендрес» заброшенными шайбами отметились российский защитник Александр Романов, а также Ходсон Фэшинг и Бо Хорват. Ворота команды защищал российский вратарь Илья Сорокин, который совершил 41 сейв (95,3 %).

За «Даллас» голами отличились Джейсон Робертсон и Нильс Лундквист.

После 46 матчей «Айлендерс» занимает 9-е место в Восточной конференции с 51 очком. «Даллас» расположился на 3-й строчке в Западной конференции, набрав 60 очков в 46 играх.

Следующий матч «Айлендерс» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Даллас» сыграет с «Детройт Рез Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Романов (Барзал, Добсон) – 02:52     1:1 Робертсон (Павелски, Факса) – 31:35     1:2 Лундквист (Стил, Павелски) – 35:08     2:2 Фэшинг (Добсон, Нельсон) – 45:23     3:2 Хорват (Барзал) – 60:41    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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