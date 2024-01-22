Гол Александра Романова и 41 сейв Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Даллас»

Сегодня, 22 января, «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл на своей площадке «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0 – ОТ).
В составе «Айлендрес» заброшенными шайбами отметились российский защитник Александр Романов, а также Ходсон Фэшинг и Бо Хорват. Ворота команды защищал российский вратарь Илья Сорокин, который совершил 41 сейв (95,3 %).
За «Даллас» голами отличились Джейсон Робертсон и Нильс Лундквист.
После 46 матчей «Айлендерс» занимает 9-е место в Восточной конференции с 51 очком. «Даллас» расположился на 3-й строчке в Западной конференции, набрав 60 очков в 46 играх.
Следующий матч «Айлендерс» проведёт с «Вегас Голден Найтс», а «Даллас» сыграет с «Детройт Рез Уингз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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