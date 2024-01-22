Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин — новый лидер, Ларионов возвращает позиции

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

Место Тренер Команда 1 (6) Игорь Никитин «Локомотив» 2 (1) Андрей Разин «Металлург» 3 (2) Андрей Козырев «Северсталь» 4 (3) Алексей Кудашов «Динамо» М 5 (5) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 6 (4) Михаил Кравец «Авангард» 7 (7) Зинэтула Билялетдинов «Ак Барс» 8 (8) Роман Ротенберг СКА 9 (14) Игорь Ларионов «Торпедо» 10 (10) Олег Браташ «Лада» 11 (17) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 12 (11) Николай Заварухин «Автомобилист» 13 (13) Алексей Жамнов «Спартак» 14 (12) Алексей Заварухин «Трактор» 15 (9) Сергей Фёдоров ЦСКА 16 (16) Сергей Кривокрасов «Сибирь» 17 (18) Дмитрий Рябыкин «Витязь» 18 (15) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 19 (19) Андрей Мартемьянов «Амур» 20 (22) Виктор Игнатьев «Куньлунь» 21 (21) Олег Болякин «Барыс» 22 (20) Леонид Тамбиев «Адмирал» 23 (23) Дмитрий Кокорев ХК «Сочи»