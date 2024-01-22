Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил защитника «Салавата Юлаева» Евгения Бирюкова с 1000-м матчем в КХЛ. Нападающий «Кэпиталз» записал видеообращение с поздравлением и пожелал новых побед и рекордов.

«Привет, Уфа! Сегодня я хочу поздравить настоящего героя, Евгения Бирюкова, с его тысячной игрой в КХЛ. Так держать! Желаю новых побед и рекордов», — сказал Овечкин.

Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

37-летний игрок обороны стал первым хоккеистом, кому покорилась данная отметка в КХЛ. Бирюков начал своё выступление в КХЛ в сезоне-2008/2009 за магнитогорский «Металлург», за который играл до 2020 года. Затем игрок обороны перешёл в уфимский «Салават Юлаев».