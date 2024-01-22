Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин оставил памятный конёк на могиле Родиона Амирова. Об этом он сообщил в видеообращении, в котором попросил болельщиков не трогать конёк.

«Сегодня съездил к Родиону Амирову на кладбище навестить его и оставил там конёк с номером 27. У меня большая просьба, не забирайте, пожалуйста, этот конёк. Пусть он останется там на память о нём. Спасибо всем большое», — сказал Панин.

Права на видео принадлежат ХК «Салават Юлаев». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Амиров ушёл из жизни 14 августа 2023 года. Хоккеисту был 21 год. Амиров долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Родион проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».