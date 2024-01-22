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КХЛ опубликовала рейтинг лучших голов по итогам прошедшей игровой недели

КХЛ опубликовала рейтинг лучших голов по итогам прошедшей игровой недели
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Пресс-служба КХЛ признала гол 32-летнего российского нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Алексея Макеева в ворота «Адмирала» (4:2) лучшим по итогам прошедшей игровой недели. В тройку лучших также вошли заброшенные шайбы нападающих Антона Бурдасова из «Трактора» и представителя московского «Спартака» Александра Пашина.

  • 10-е место: Даниил Сотишвили («Динамо» Минск);
  • 9-е место: Иван Воробьёв («Витязь»);
  • 8-е место: Даниил Вовченко («Металлург»);
  • 7-е место: Егор Римашевский («Динамо» Москва);
  • 6-е место: Максим Карпов («Металлург»);
  • 5-е место: Митчелл Миллер («Ак Барс»);
  • 4-е место: Никита Сетдиков («Нефтехимик);
  • 3-е место: Александр Пашин («Спартак»);
  • 2-е место: Антон Бурдасов («Трактор»);
  • 1-е место: Алексей Макеев («Автомобилист»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале КХЛ.

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