КХЛ опубликовала рейтинг лучших голов по итогам прошедшей игровой недели
Пресс-служба КХЛ признала гол 32-летнего российского нападающего екатеринбургского «Автомобилиста» Алексея Макеева в ворота «Адмирала» (4:2) лучшим по итогам прошедшей игровой недели. В тройку лучших также вошли заброшенные шайбы нападающих Антона Бурдасова из «Трактора» и представителя московского «Спартака» Александра Пашина.
- 10-е место: Даниил Сотишвили («Динамо» Минск);
- 9-е место: Иван Воробьёв («Витязь»);
- 8-е место: Даниил Вовченко («Металлург»);
- 7-е место: Егор Римашевский («Динамо» Москва);
- 6-е место: Максим Карпов («Металлург»);
- 5-е место: Митчелл Миллер («Ак Барс»);
- 4-е место: Никита Сетдиков («Нефтехимик);
- 3-е место: Александр Пашин («Спартак»);
- 2-е место: Антон Бурдасов («Трактор»);
- 1-е место: Алексей Макеев («Автомобилист»).
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