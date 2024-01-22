Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кирилл Капризов признан лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги назвала имена трёх хоккеистов, признанных лучшими по итогам по итогам прошедшей игровой недели.

1-я звезда – российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Форвард разделил лидерство в лиге по количеству набранных очков на прошедшей неделе, отметившись пятью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в четырёх матчах. Он помог «Миннесоте» одержать три победы в четырёх матчах.

2-я звезда – чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. Он сравнялся с Кириллом Капризовым и нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом по количеству голов на прошлой неделе (5), набрав очки в каждом из трёх матчей, а «Брюинз» одержали три победы кряду.

3-я звезда – вратарь «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон. Голкипер одержал победы во всех трех матчах, где выходил в старте, со средним показателем пропущенных шайб 1,34 и 95,6% отражённых бросков, что помогло завершить «Вегасу» завершить свою пятиматчевую домашнюю серию с четырьмя победами.