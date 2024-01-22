Дмитрий Квартальнов назвал ключевой эпизод победы «Динамо» Мн над СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над санкт-петербургским СКА (2:1 ОТ).

«Тяжёлая игра, думаю, была интересная, хотя не очень много голов забили. Ключевое то, что, когда получили четыре минуты (меньшинства. – Прим. «Чемпионата») выстояли и всё-таки добились положительного результата в овертайме.

Почему так осторожничали в первом периоде? Думаю, что и в третьем периоде у нас было не так много бросков. Предыдущую игру проиграли, поэтому момент был такой… Переломный. Осторожничали, но мы играли с очень хорошей командой. Тут здорово слабину не дать. У нас есть свои моменты, но в этом сезоне мы очень много пропускаем первые голы. Поэтому, соглашусь, что мы чуть поосторожничали, но всё-таки не могу сказать, что это очень долго было. Ребята быстро взяли себя в руки: две-три смены – и начали уже играть.

Реализация большинства? Что-то мы не можем реализовать, но и давайте скажем, ведь соперник играет неплохо. Мы неправильно где-то чуть-то сыграли, да, это понятно. Но здорово, что в овертайме в большинстве мы забили.

Команда ещё более настроилась на победу после незасчитанного гола в овертайме? Мы об этом точно не думали. Просто получили удаление и воспользовались шансом. Равная игра была в овертайме – качели туда-сюда», — сказал Квартальнов на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале СКА.