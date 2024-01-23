«Убрал социальные сети, хожу с кнопочным телефоном». Апальков — о жизни после игромании

Нападающий «Барыса» Даниил Апальков рассказал, как живёт после лечения от игровой зависимости, и ответил на вопрос, следит ли за матчами Национальной хоккейной лиги.

«Я сейчас убрал из жизни социальные сети, хожу с кнопочным телефоном, сейчас мне этого достаточно. Стараюсь делать так, чтобы было больше живого общения. У есть меня звонки, но и то с небольшим количеством людей. Телевизор тоже не особо смотрю.

Могу посмотреть [матчи НХЛ], но трудно следить, больше занят своей карьерой. Но всё же жду, чтобы Саня Овечкин побил рекорд Гретцки», — цитирует Апалькова Metaratings.ru.

32-летний форвард в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.

Напомним, ранее Апальков рассказывал о своих проблемах с лудоманией. Форвард проходил лечение от игровой зависимости в реабилитационном центре.