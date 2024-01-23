Двукратный обладатель Кубка Гагарина: у «Ак Барса» к плей-офф готовы полтора звена

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов поделился ожиданиями от игры «Ак Барса» в преддверии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — 2024.

«Нынешняя ситуация видится мне гораздо более сложной, чем прошлогодняя, возникшая перед возвращением Зинэтулы Билялетдинова. Считаю, что на данный момент в «Ак Барсе» к плей-офф готовы полтора звена – четвёртое и половина третьего! Добавим сюда ещё и вратаря Тимура Билялова, которого я уже не раз отмечал по ходу нынешнего сезона», — приводит слова Потапова «Спорт день за днём».

После 53 матчей «Ак Барс» набрал 64 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В последней игре казанский клуб на своей площадке одолел московский «Спартак» по буллитам со счётом 4:3. В этом матче травму получил 37-летний российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов. В первом периоде в центре площадки он столкнулся с игроком гостей, в результате чего не смог продолжить матч. Александр провёл на льду лишь 5 минут 45 секунд.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» 24 января.