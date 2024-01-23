Летанг прокомментировал свой пас на Малкина, который привёл к автоголу

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей, а также стал автором курьёзного автогола, когда не сумел обработать передачу от Криса Летанга, после чего шайба оказалась в пустых воротах.

После игры защитник «пингвинов» высказался о своей передаче на российского игрока.

«Мне следует понимать такие моменты лучше. Я не должен отдавать пас назад, когда наши ворота пустые. Я извлеку из этого урок», — цитирует Летанга официальный сайт НХЛ.

Отметим, что этим голом Малкин невольно «помог» «Аризоне» установить уникальный рекорд в НХЛ.