Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов выведен из списка травмированных

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Варламов получил травму в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:5 ОТ) 3 января. Россиянин начал встречу в стартовом составе, однако покинул лёд спустя 15 минут, пропустив один гол.

В связи с этим голкипер Кен Эпплби был возвращён в фарм-клуб «островитян» «Бриджпорт Айлендерс».

В текущем сезоне 35-летний голкипер провёл за «Айлендерс» 14 матчей, в которых записал на свой счёт шесть побед с 91,8% отражённых бросков. Всего в Национальной хоккейной лиге Варламов сыграл 597 матчей, в которых записал на свой счёт 278 побед с 91,6% отражённых бросков.

Свой следующий матч «Айлендерс» проведут дома с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» в ночь на 24 января.