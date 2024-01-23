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«С головой непорядок». Кожевников — об извинениях Гашека за участие в открытии матча НХЛ

«С головой непорядок». Кожевников — об извинениях Гашека за участие в открытии матча НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал извинения Доминика Гашека за участие в открытии матча НХЛ. Бывший чешский вратарь принял участие в церемонии открытия матча «Баффало Сэйбрз» с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0).

«Это диагноз, с головой у человека не всё в порядке. Только лечиться и остаётся, это вопросы к психиатрам. Может, в Чехии их нет, а в США или Канаде ему помочь не могут. Ещё и трус, оказывается. Сначала языком мелет, а потом извиняется. Болезнь, что тут сказать. Нормальные люди уже давно не обращают внимание на его заявления. Человек же бредит», — цитирует Кожевникова «РИА Новости».

Ранее Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет российским игрокам выступать, считая это рекламой спецоперации России на Украине.

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