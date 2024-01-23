Вратарь «Динамо» Моторыгин был заменён после трёх пропущенных шайб за 10 минут
Поделиться
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 4
Спартак
Москва
1:0 Рашевский (Уил, Гусев) – 00:55 (5x5) 1:1 Принс (Чезганов) – 02:02 (5x5) 1:2 Цыплаков – 05:32 (4x5) 1:3 Чайковски (Беляев, Рубцов) – 09:28 (5x5) 1:4 Цыплаков (Чайковски) – 11:52 (5x5)
Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин был заменён после трёх пропущенных шайб. Вратарь пропустил три гола за 9 минут и 28 секунд и был заменён на Илью Коновалова. Четвёртую шайбу красно-белые забросили спустя ещё две с половиной минуты. Дубль на счету нападающего «Спартака» Максима Цыплакова.
Отметим, что «Спартак» играет без ряда лидеров. В частности матч пропускают нападающие первой тройки Павел Порядин и второй бомбардир КХЛ Николай Голдобин.
Комментарии
- 23 января 2024
-
20:12
-
19:57
-
19:50
-
19:20
-
18:55
-
18:40
-
18:20
-
17:55
-
17:30
-
17:05
-
16:40
-
16:20
-
15:50
-
15:38
-
15:28
-
15:12
-
14:48
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:07
-
13:50
-
13:37
-
13:30
-
13:17
-
13:04
-
12:46
-
12:37
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:41
-
11:26
-
11:18
-
11:03
Партнерский контент