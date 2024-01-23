Вратарь «Динамо» Моторыгин был заменён после трёх пропущенных шайб за 10 минут

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин был заменён после трёх пропущенных шайб. Вратарь пропустил три гола за 9 минут и 28 секунд и был заменён на Илью Коновалова. Четвёртую шайбу красно-белые забросили спустя ещё две с половиной минуты. Дубль на счету нападающего «Спартака» Максима Цыплакова.

Отметим, что «Спартак» играет без ряда лидеров. В частности матч пропускают нападающие первой тройки Павел Порядин и второй бомбардир КХЛ Николай Голдобин.