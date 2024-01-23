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Вратарь «Динамо» Моторыгин был заменён после трёх пропущенных шайб за 10 минут

Вратарь «Динамо» Моторыгин был заменён после трёх пропущенных шайб за 10 минут
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 4
Спартак
Москва
1:0 Рашевский (Уил, Гусев) – 00:55 (5x5)     1:1 Принс (Чезганов) – 02:02 (5x5)     1:2 Цыплаков – 05:32 (4x5)     1:3 Чайковски (Беляев, Рубцов) – 09:28 (5x5)     1:4 Цыплаков (Чайковски) – 11:52 (5x5)    

Голкипер «Динамо» Максим Моторыгин был заменён после трёх пропущенных шайб. Вратарь пропустил три гола за 9 минут и 28 секунд и был заменён на Илью Коновалова. Четвёртую шайбу красно-белые забросили спустя ещё две с половиной минуты. Дубль на счету нападающего «Спартака» Максима Цыплакова.

Отметим, что «Спартак» играет без ряда лидеров. В частности матч пропускают нападающие первой тройки Павел Порядин и второй бомбардир КХЛ Николай Голдобин.

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