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Лидеры «Спартака» Порядин и Голдобин пропустят дерби с московским «Динамо»

Сегодня, 23 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Принципиальное дерби начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 января 2024, вторник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Стали известны стартовые составы команд. Примечательно, что матч пропустят лидеры «Спартака» Николай Голдобин, Павел Порядин и Дмитрий Вишневский. Ранее главный тренер красно-белых Алексей Жамнов заявлял, что помимо травм ключевых игроков, в команде ходит вирус из-за которого хоккеисты периодически пропускают матчи.

Примечательно, что на матч с «Динамо» капитаном «Спартака» назначен Илья Ковальчук.

Фото: Сергей Емельянов, «Чемпионат»

Напомним, в лазарете «Спартака» также находятся три центральных нападающих Андрей Локтионов, Михаил Мальцев и Иван Морозов.