Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидеры «Спартака» Порядин и Голдобин пропустят дерби с московским «Динамо»

Лидеры «Спартака» Порядин и Голдобин пропустят дерби с московским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Принципиальное дерби начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд. Примечательно, что матч пропустят лидеры «Спартака» Николай Голдобин, Павел Порядин и Дмитрий Вишневский. Ранее главный тренер красно-белых Алексей Жамнов заявлял, что помимо травм ключевых игроков, в команде ходит вирус из-за которого хоккеисты периодически пропускают матчи.

Примечательно, что на матч с «Динамо» капитаном «Спартака» назначен Илья Ковальчук.

Фото: Сергей Емельянов, «Чемпионат»

Напомним, в лазарете «Спартака» также находятся три центральных нападающих Андрей Локтионов, Михаил Мальцев и Иван Морозов.

Материалы по теме
Жамнов: какой-то вирус, у «Спартака» один-два человека каждый день выбывают
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android