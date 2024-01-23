Покер Максима Цыплакова принёс «Спартаку» победу в дерби с московским «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком». Матч завершился уверенной победой красно-белых со счётом 6:3.
Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, оформивший покер. Форвард стал автором самого быстрого покера в КХЛ со старта матча, забросив четыре шайбы к отметке в 26 минут и 58 секунд. Отметим, что по ходу матча обе команды заменили стартовых вратарей. Голом и двумя результативными передачами отметился защитник «Спартака» Михал Чайковски.
Отметим, что «Спартак» играл без ряда лидеров, в том числе без нападающих Николая Голдобина и Павла Порядина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Спартак» в третий раз в сезоне оказался сильнее московского «Динамо». Заключительный шестой матч сезонной серии между командами пройдёт 27 января на площадке «Спартака».
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