В. Крикунов – о штрафе «Сибири»: виноваты все вокруг, а сама КХЛ свои ошибки не признаёт

Заслуженный тренер России, главный тренер петербургского «Динамо» Владимир Крикунов высказал мнение о ситуации вокруг «Сибири», с которой были сняты 4 очка за игру с четырьмя легионерами в составе, а лига оштрафовала клуб на два миллиона рублей.

«Ситуация какая-то неоднозначная. С одной стороны, клуб виноват, заявив лишнего легионера, а с другой уже не первый год существует в КХЛ специальная система, под названием ЦИБ (Центральное информационное бюро), где отслеживаются все игроки. Да, в клубе обязаны были проследить, но получилось, что «Сибирь» потерпела двойное наказание – сняты четыре очка, клуб оштрафовали. При этом, уже спустя несколько дней прошла информация, что программа у ЦИБ дала сбой. При такой ситуации клуб могли бы хотя бы не штрафовать, а то получается, что виноваты все вокруг, а вот сама лига свои ошибки не признаёт. Двойных стандартов быть не должно», — сказал Крикунов «Чемпионату».