Кравец — о победе над «Северсталью»: проявили характер, мужество и мастерство

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец остался доволен действиями подопечных в победном матче с «Северсталью» (6:2). Специалист заявил, что хоккеисты омской команды отлично проявили себя в атаке.

«Для нас очень важная победа после не очень удачной игры в нападении в Ярославле — наверное, худшей за последнее время. Ребята проявили характер, мужество, скорость и мастерство. Мы старались играть практически в одно касание, на игрока, который открывается вперёд. Получилось это всё со скоростью, с мастерством и, конечно же, завершением. Наши голы были забиты в хороших комбинациях, на хорошей скорости», — цитирует Кравца пресс-служба череповецкого клуба.

Голом и двумя результативными передачами отметились нападающие «Авангарда» Томаш Юрчо и Рид Буше. В следующем матче «Авангард» примет на своей площадке казанский «Ак Барс» 26 января.