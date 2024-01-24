Результативный пас Зуба помог «Оттаве» переиграть «Монреаль»

В ночь с 23 на 24 января мск на льду «Белл-центра» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Монреаль Канадиенс» уступили «Оттаве Сенаторз» со счётом 1:4.

Гости выиграли первый период благодаря двум шайбам на седьмой и восьмой минутах с интервалом в 41 секунду, при этом первая из них была заброшена в численном меньшинстве. На 27-й минуте хоккеисты «Оттавы» повели уже с разницей в три гола. На 53-й минуте «Канадиенс» сократили отставание в счёте, но пять минут спустя их попытки отыграться оборвал точный бросок в пустые ворота.

Результативной передачей на вторую шайбу «Сенаторз» отметился российский защитник Артём Зуб. «Монреаль» потерпел третье поражение кряду, находящаяся на последнем месте Восточной конференции «Оттава» одержала вторую победу подряд.