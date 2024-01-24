Результативный пас Зуба помог «Оттаве» переиграть «Монреаль»

В ночь с 23 на 24 января мск на льду «Белл-центра» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Монреаль Канадиенс» уступили «Оттаве Сенаторз» со счётом 1:4.
Гости выиграли первый период благодаря двум шайбам на седьмой и восьмой минутах с интервалом в 41 секунду, при этом первая из них была заброшена в численном меньшинстве. На 27-й минуте хоккеисты «Оттавы» повели уже с разницей в три гола. На 53-й минуте «Канадиенс» сократили отставание в счёте, но пять минут спустя их попытки отыграться оборвал точный бросок в пустые ворота.
Результативной передачей на вторую шайбу «Сенаторз» отметился российский защитник Артём Зуб. «Монреаль» потерпел третье поражение кряду, находящаяся на последнем месте Восточной конференции «Оттава» одержала вторую победу подряд.
- 24 января 2024
-
06:14
-
06:09
-
05:52
-
05:37
-
05:32
-
05:32
-
05:16
-
04:07
-
00:01
- 23 января 2024
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:09
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:33
-
22:15
-
21:53
-
21:51
-
21:30
-
21:13
-
20:59
-
20:34
-
20:12
-
19:57
-
19:50
-
19:20
-
18:55
-
18:40
-
18:20
-
17:55
-
17:30
-
17:05