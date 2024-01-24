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Результативный пас Зуба помог «Оттаве» переиграть «Монреаль»

Результативный пас Зуба помог «Оттаве» переиграть «Монреаль»
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В ночь с 23 на 24 января мск на льду «Белл-центра» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Монреаль Канадиенс» уступили «Оттаве Сенаторз» со счётом 1:4.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Гости выиграли первый период благодаря двум шайбам на седьмой и восьмой минутах с интервалом в 41 секунду, при этом первая из них была заброшена в численном меньшинстве. На 27-й минуте хоккеисты «Оттавы» повели уже с разницей в три гола. На 53-й минуте «Канадиенс» сократили отставание в счёте, но пять минут спустя их попытки отыграться оборвал точный бросок в пустые ворота.

Результативной передачей на вторую шайбу «Сенаторз» отметился российский защитник Артём Зуб. «Монреаль» потерпел третье поражение кряду, находящаяся на последнем месте Восточной конференции «Оттава» одержала вторую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Бреннстрём, Норрис) – 07:45 (sh)     0:2 Сандерсон (Зуб, Штюцле) – 08:26     0:3 Пинто – 26:22     1:3 Ковачевич (Кофилд, Судзуки) – 52:31     1:4 Жозеф – 57:33    
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