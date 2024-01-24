Сразу два игрока «Баффало» проводят матч против своих отцов, тренирующих «Анахайм»

В эти минуты в Анахайме проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Баффало Сэйбрз».

Матч ознаменовался редким случаем, в котором сразу два игрока гостей — Тейдж Томпсон и Райан Джонсон — вышли на лёд против команды, в тренерский штаб которой входят их отцы — Брент Томпсон и Крэйг Джонсон.

Фото: Пресс-служба «Баффало Сэйбрз»

На данный момент стартовал второй период встречи, счёт 1:0 в пользу «Анахайма».

В нынешнем сезоне на счету форварда Тейджа Томпсона, без учёта этого матча, 27 (14+13) очков в 36 играх. У защитника Райана Джонсона 5 (0+5) очков в 27 встречах.

«Баффало» занимает 14 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 44 очка. У «Анахайма» 31 очко и 14 место на Западе.