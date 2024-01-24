«Рут и Барби сыграли прекрасно». Гертл о красивом розыгрыше в овертайме игры с «Рейнджерс»

В Сан-Хосе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

После окончания встречи нападающий «акул» Томаш Гертл рассказал о своей шайбе в овертайме с передач Яна Рутты и Александра Барабанова.

«Рут и Барби сыграли прекрасно. Огромная победа для нас, приятно иметь победную серию из трёх матчей. Счёт был 2-0, но у нас были моменты.Нам просто нужно было добавить давления ещё больше, потому что у них много мастеровитых игроков», — цитирует Гертла официальный сайт НХЛ.

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