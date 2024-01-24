21-летний форвард «Ак Барса»: Знарок знал, как работать. Не сложилось, но это наша вина

21-летний нападающий «Ак Барса» Максим Быков рассказал о совместной работе с главным тренером Олегом Знарком.

«Олег Валерьевич был очень требовательным тренером. Он тоже много чего выиграл: Кубок Гагарина, чемпионат мира. Он тренировал разные сборные, поэтому у него большой опыт. Олег Валерьевич знал, как работать. Да, конечно, чуть-чуть не сложилось, но я считаю, что это наша вина. Он защищал нас как тренер, потому что игроки всегда выполняли установку, но где-то не получалось. Это хоккей, иногда так происходит», — сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

После 53 матчей «Ак Барс» набрал 64 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В последней игре казанский клуб на своей площадке одолел московский «Спартак» по буллитам со счётом 4:3. В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» 24 января.