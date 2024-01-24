Кожевников оценил покер Цыплакова и рассказал, сможет ли Максим потянуть уровень НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и легендарный хоккеист «Спартака» Александр Кожевников рассказал, сможет ли нападающий «Спартака» Максим Цыплаков потянуть уровень НХЛ. Интерес к форварду проявляют несколько клубов НХЛ.

«Максим Цыплаков оформил покер? Молодец. Пусть и дальше продолжает так (смеётся). Он и раньше хорошо играл. Но в этом сезоне превратился в одного из лидеров. Это ещё раз показывает, что очень важно найти своего тренера. Жамнова нашёл — и вот результат.

Готов ли Цыплаков к НХЛ? Он должен сам решить, не маленький мальчик, ему не 15-16 лет. Он взрослый муж. Потянет ли уровень НХЛ уже сейчас? Конечно. И раньше потянул бы. Просто в команде не везло», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.