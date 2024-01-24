«Главный ключик к победе». Форвард «Ак Барса» рассказал о важном совете Даниса Зарипова

21-летний нападающий «Ак Барса» Максим Быков рассказал, что бывший форвард казанцев Данис Зарипов давал ему советы упорно работать, чтобы достичь результатов в хоккее.

«Он всегда говорил, что нужно просто продолжать работать. У человека пять Кубков Гагарина. Понятно, что без работы он бы их не выиграл. Конечно, у него есть мастерство, но я считаю, что работа, мастерство и продолжение этой самой работы – это главный ключик к победе», – цитирует Быкова Metaratings.ru.

Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.