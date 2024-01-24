Данис Зарипов ответил на вопрос о тренерской работе

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов ответил на вопрос о возможной тренерской работе.

«Через день задают вопросы про тренерство. Пока хочется выдохнуть от профессиональной карьеры. Со стороны это не видно. Я сам ещё не думал, будет у меня такое желание (тренировать) или нет. Пока хочется отдохнуть выдохнуть от этого всего и переключиться на другую жизнь. Куда я денусь от спорта? Сам виноват, с детства хотел стать лучшим, добиться высот. К счастью, у меня это получилось. Сейчас приходится работать дальше. Может быть, и в этом добьюсь хороших результатов», — приводит слова Зарипова «РИА Новости Спорт».

Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.