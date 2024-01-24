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«Мы же не хотим жить в беззаконии, верно?» Кожевников — о решении КХЛ оштрафовать «Сибирь»

«Мы же не хотим жить в беззаконии, верно?» Кожевников — о решении КХЛ оштрафовать «Сибирь»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение КХЛ дать четыре технических поражения и снять четыре очка с «Сибири» за нарушение лимита легионеров в заявке на матч лиги. В четырёх матчах новосибирцы играли с четырьмя легионерами.

«Ситуация со снятием очков «Сибири»? Скажу только одно. Есть законы, и им нужно следовать. Мы же не хотим жить в беззаконии, верно? Может быть, КХЛ в чём-то и ошиблась, но проверять, является ли игрок легионером, — задача клуба. Вот и всё. КХЛ же через время проверила ситуацию и разобралась с ней. Так что это ошибка «Сибири». Просто надо следовать законам», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сегодня, 24 января, «Сибирь» подала апелляцию на решение КХЛ.

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