«Чикаго» продлил контракт с голкипером Петром Мразеком

«Чикаго Блэкхоукс» продлил контракт с чешским голкипером Петром Мразеком, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли. Сообщается, что новое соглашение рассчитано сроком на два года с зарплатой в $ 4,25 млн.

В текущем сезоне Мразек провёл 32 матча, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 90,7%. На счету 31-летнего вратаря один «сухой» матч.

Всего в НХЛ Мразек провёл 366 матчей, в которых одержал 162 победы с процентом отражённых бросков 90,7% и коэффициентом надёжности 2,78.

Чешский голкипер выступал в НХЛ за «Детройт», «Филадельфию», «Каролину», «Торонто» и перед прошлым сезоном перешёл в «Чикаго Блэкхоукс».