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Экс-вратарь сборной Чехии по футболу Петр Чех провёл тренировку с «Чикаго Блэкхоукс»

Экс-вратарь сборной Чехии по футболу Петр Чех провёл тренировку с «Чикаго Блэкхоукс»
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Бывший вратарь сборной Чехии по футболу Петр Чех принял участие в тренировке клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс», сообщает чешское издание iSport.cz. 40-летний голкипер встал в ворота и отразил несколько бросков хоккеистов чикагской команды. Сообщается, что Чех отразил буллиты нападающих «Чикаго» Андреаса Атанасиу и Тайлера Джонсона.

«Я провёл тренировку с одними из лучших хоккеистов в мире, поэтому я должен был ожидать, что у них будет хороший бросок и владение шайбой. Я пытался отразить их буллиты, что было сложно сделать. В целом мне очень понравилось. Это был бесценный опыт для меня», — цитирует Чеха чешское издание iSport.cz.

По окончании тренировки Чех сфотографировался со своим соотечественником вратарём «Чикаго» Петром Мразеком.

Фото: соцсети Чеха

Напомним, в ноябре 2022 года Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Челмсфорд». За «Челси» голкипер провёл 494 матча во всех турнирах. В составе лондонского «Арсенала» бывший футболист сыграл в 139 встречах. Чех завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

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