«Великий». Олимпийский чемпион прокомментировал игру Кучерова после хет-трика «Флайерз»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова, оформившего хет-трик в ворота «Филадельфии» (6:3).

«Кучеров оформил хет-трик в ворота «Филадельфии», первым добрался до 80 очков — он является лучшим российским игроком мира прямо сейчас? Российским — возможно. Кучеров — великий игрок. Но не только он в числе лучших, там и Панарин. Артемий отстаёт на 13 очков? Да, он тоже в гонке. Кучеров, Панарин, Овечкин — все они великие игроки.

Никита идёт на ряд личных наград? Зачем вообще об этом говорить? Идёт игра — и идёт. У него же травмы были в прошлых сезонах. Главное, чтобы сейчас без них. Великий игрок», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.