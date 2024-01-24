Гол Ларионова в овертайме принёс «Торпедо» волевую победу над «Нефтехимиком»
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Торпедо». Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:2 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сетдиков (Белозёров, Сериков) – 01:21 (5x4) 2:0 Сетдиков (Белозёров, Дергачёв) – 10:26 (5x5) 2:1 Белевич (Шавин, Конюшков) – 34:16 (5x5) 2:2 Шавин – 48:18 (5x5) 2:3 Ларионов – 62:59 (3x3)
Уже к 11-й минуте матча дубль оформил нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков, которому дважды ассистировал Андрей Белозёров. «Торпедо» удалось сократить отставание в счёте в середине второго периода, когда гол забил Андрей Белевич с передач Никиты Шавина и Богдана Конюшкова. Гости сравняли счёт в середине третьего периода благодаря голу Никиты Шавина. Основное время матча завершилось вничью. Победу нижегородцам принёс красивый гол Игоря Ларионова в овертайме, реализовавшего выход один на один с вратарём.
Комментарии
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