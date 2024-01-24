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«Сибирь» сломила сопротивление «Витязя» и прервала серию из трёх поражений

«Сибирь» сломила сопротивление «Витязя» и прервала серию из трёх поражений
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В Балашихе на арене «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной между «Витязем» и «Сибирью». Победу в матче одержали новосибирцы со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галузин (Барак, Цицюра) – 03:22 (5x4)     1:1 Андреофф (Морозов, Коротков) – 36:19 (5x5)     1:2 Бутузов (Гоголев) – 50:08 (5x4)     1:3 Михалёв – 52:57 (5x5)     1:4 Коротков (Андреофф, Костин) – 57:06 (en)    

«Витязь» открыл счёт на четвёртой минуте матча — гол забил Владимир Галузин, которому ассистировали Дерек Барак и Владислав Цицюра. «Сибирь» смогла сравнять счёт лишь под занавес второго периода — отличился Энди Андреофф. Новосибирцы забили победный гол в середине третьего периода усилиями Владимира Бутузова. Затем красивейшую шайбу из-под ноги забросил форвард «Сибири» Владимир Михалёв. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Никита Коротков.

«Сибирь» прервала серию из трёх поражений подряд.

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