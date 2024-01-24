«Сибирь» сломила сопротивление «Витязя» и прервала серию из трёх поражений

В Балашихе на арене «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной между «Витязем» и «Сибирью». Победу в матче одержали новосибирцы со счётом 4:1.

«Витязь» открыл счёт на четвёртой минуте матча — гол забил Владимир Галузин, которому ассистировали Дерек Барак и Владислав Цицюра. «Сибирь» смогла сравнять счёт лишь под занавес второго периода — отличился Энди Андреофф. Новосибирцы забили победный гол в середине третьего периода усилиями Владимира Бутузова. Затем красивейшую шайбу из-под ноги забросил форвард «Сибири» Владимир Михалёв. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Никита Коротков.

«Сибирь» прервала серию из трёх поражений подряд.