«Мог бы долго говорить об этом». Камара — о причинах ухода из «Нефтехимика»

Нападающий «Барыса» Энтони Камара не стал раскрывать причин ухода из нижнекамского «Нефтехимика». Канадский форвард по ходу текущего сезона был обменян в «Барыс».

«Почему покинул «Нефтехимик»? О, я мог бы долго говорить об этом, но лучше оставлю это при себе. Команда играет хорошо, это хорошая команда. Но я счастлив в «Барысе». Мне нравятся город, болельщики, команда. Всё сработало так, как должно было. Я хотел остаться в КХЛ — мне нравится лига, хоккей в ней, профессионализм вокруг», – сказал Камара в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В текущем сезоне Камара провёл за «Барыс» 22 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал пять результативных передач. За «Нефтехимик» Камара в 25 матчах набрал 9 (3+6) очков.