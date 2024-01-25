Зарипов — о клюшках «Заряд»: есть стереотип, что если российское — значит, не очень

Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о том, почему игроки не пользуются российскими клюшками. Ранее генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что лишь 2% профессиональных хоккеистов выбирает для себя клюшки отечественного производителя «Заряд».

«В КХЛ мало пользуются. Мы проводим определённую работу с игроками, предлагаем всем, но мало кто доверяет российскому продукту, но мы не отчаиваемся, продолжаем работу. Мы делаем акцент на молодёжи, на юниорах, будем надеяться, что больше и больше юниоров будут брать в руки наш продукт и давать положительные отзывы.

Я слышал от многих профессионалов, которые играют нашими клюшками, что разницы существенной нет, они все похожи друг на друга. Здесь, наверное, просто есть стереотип, что если российское – значит, не очень. Многие даже не тянутся попробовать», – цитирует Зарипова «РИА Новости».

В 2015 году Данис Зарипов основал компанию «ЗаряД» («Заря» – это прозвище игрока в хоккейном мире, а «Д» – первая буква его имени). 18 августа 2016 года в городе Набережные Челны состоялось открытие завода «ЗаряД», который стал первым в России производить профессиональные, композитные клюшки.