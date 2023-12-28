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Зарипов оценил попадание в список доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах

Зарипов оценил попадание в список доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов прокомментировал попадание в список доверенных лиц президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.

«Для меня большая честь попасть в список доверенных лиц. На мой взгляд, каждый житель нашей страны, который как-то проявил себя с положительной стороны, неважно, в спорте или каком-то другом направлении, будет очень рад такому доверию. Это также оценка нашего труда, наград, которые мы получили за заслуги перед страной, перед самым главным человеком страны», — приводит слова Зарипова ТАСС.

Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

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