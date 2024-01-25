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СКА стал первым клубом КХЛ, одержавшим 400 домашних побед в лиге

СКА стал первым клубом КХЛ, одержавшим 400 домашних побед в лиге
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Вчера, 24 января, в Санкт-Петербурге местный СКА разгромил астанинский «Барыс» со счётом 7:0. Эта победа стала юбилейной, 400-й для СКА в домашних матчах.

Таким образом, СКА стал первым клубом КХЛ, одержавшим 400 домашних побед в лиге. На это достижение армейцам понадобился 561 матч. 333 победы армейский клуб одержал в 458 матчах регулярного чемпионата и 67 — в 103 играх плей-офф.

Ближайшими преследователями СКА по этому показателю являются магнитогорский «Металлург» (379 побед в 560 матчах), ЦСКА (377 побед в 559 матчах) и «Ак Барс» (376 побед в 569 матчах).

Победа над «Барысом» позволила СКА подняться на вторую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. От лидирующего «Локомотива» армейцев отделяет лишь одно очко.

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