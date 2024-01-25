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Никита Гусев впервые исполнит обязанности капитана «Динамо»

Никита Гусев впервые исполнит обязанности капитана «Динамо»
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Сегодня, 25 января, в Мытищах состоится единственный матч игрового дня в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» примет московское «Динамо». Встреча на стадионе «Арена-Мытищи» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московский клуб опубликовал состав на предстоящую встречу. Нападающий Никита Гусев впервые исполнит обязанности капитана бело-голубых. Капитан команды Андрей Миронов пропускает матч из-за болезни.

Фото: ХК «Динамо»

Напомним, в игре с минским «Динамо» (4:1) Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим более 50 результативных передач в двух регулярных чемпионатах кряду, а также обновил рекорд клуба по очкам за один регулярный сезон.

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