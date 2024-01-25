В КХЛ могла вступить шведская команда, которая играла бы в Катаре

Трёхкратный чемпион Швеции Лейф Карлссон планировал заявить в Континентальную хоккейную лигу шведский клуб, который базировался бы в Катаре, сообщает Aftonbladet.

В документальном фильме рассказывается, что планы по вступлению разрабатывались вплоть до февраля 2022 года, когда начался конфликт на Украине. С самого начала предполагалось, что клуб Crowns будет проводить свои домашние матчи в Швеции. Однако, клуб не получил одобрения Шведской ассоциации хоккея, и был вынужден искать другие варианты. Рассматривались такие страны, как Эстония или Люксембург. В итоге команда могла бы играть в Катаре.

Фото: Janerik Henriksson/TT

Напомним, в КХЛ играли клубы из Словакии, Чехии, Украины, Хорватии, Финляндии, Латвии. В настоящий момент из зарубежных клубов выступают «Куньлунь» (Китай), «Барыс» (Казахстан) и «Динамо» (Беларусь).