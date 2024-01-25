Алексей Кудашов объяснил назначение Никиты Гусева капитаном «Динамо» на матч КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Куньлунем» (5:1) объяснил назначение нападающего бело-голубых Никиты Гусева капитаном на матч.

«Почему сделали Гусева капитаном «Динамо» в отсутствии Миронова, хотя альтернативными капитанами у нас являются Каблуков и О’Делл? Знаете, а почему бы и нет? Он привносит весомый вклад в результат команды и часто ведёт её за собой, поэтому и решили так», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Никита Гусев во встрече с китайским клубом отметился результативной передачей на гол Дмитрия Рашевского. Напомним, в игре с минским «Динамо» (4:1) Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим более 50 результативных передач в двух регулярных чемпионатах кряду, а также обновил рекорд клуба по очкам за один регулярный сезон.